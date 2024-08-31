Жил отважный капитан: за что британский моряк получил советский орден

31 августа 1941-го в Архангельск прибыл «Дервиш» – первый полярный конвой союзников. Одним из его транспортов командовал капитан Джон Лори – храбрейший моряк, чье имя уже подзабыто в Великобритании и совершенно неизвестно в России.