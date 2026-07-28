Как превратить тенистый уголок сада в сверхурожайную грядку: личный опыт и 9 идеальных культур

Признаюсь честно, долгое время я смотрела на тенистые зоны своего участка с тихой грустью. Казалось, что природа обделила эти места, и единственное, что им уготовано, — зарастать снытью или служить складом для садового инвентаря.
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