В Аргентине в создании секс-культа заподозрили известную школу йоги

В Аргентине учредителя известной школы саморазвития и йоги обвинили в создании сексуальной секты. По данным New York Times, школой йоги в Буэнос-Айресе, известной как BAYS, более 30 лет руководил бывший бухгалтер по имени Хуан Перкович.
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