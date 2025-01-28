В России захотели ликвидировать фонд помощи трансгендерам

Главное управление Министерства юстиции России по Москве обратилось в столичный суд с иском о ликвидации фонда помощи трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ).