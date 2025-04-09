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Ки Янг Джу представил прогноз курса биткоина на ближайшие полгода

Ки Янг Джу представил прогноз курса биткоина на ближайшие полгода

Гендиректор аналитической компании CryptoQuant, Ки Янг Джу, выразил опасения относительно краткосрочного будущего биткоина, предсказав, что в ближайшие полгода криптовалюта может столкнуться с продолжительным медвежьим давлением, несмотря на поступление нового капитала в рынок.

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