Ки Янг Джу представил прогноз курса биткоина на ближайшие полгода

Гендиректор аналитической компании CryptoQuant, Ки Янг Джу, выразил опасения относительно краткосрочного будущего биткоина, предсказав, что в ближайшие полгода криптовалюта может столкнуться с продолжительным медвежьим давлением, несмотря на поступление нового капитала в рынок.
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