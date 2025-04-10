Проведение Гран При Формулы 1 в Мадриде оказалось под вопросом

RacingNews365Авторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд заявил, что проведение Гран При Испании на новой трассе в Мадриде, которая должна дебютировать в чемпионате мира в 2026 году, оказалось под вопросом.
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