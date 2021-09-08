Евгений Зиничев проинспектировал ход строительства здания нового пожарного депо в Норильске

В рамках рабочего визита в Красноярский край глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.
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