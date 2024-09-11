Ученые доказали, что у людей-сов риск диабета выше на 46%

Исследование, проведенное учёными из Нидерландов, показало, что у людей, относящихся к типу «сова», риск развития сахарного диабета выше, чем у «жаворонков»Участниками эксперимента стали 5 тысяч мужчин и женщин, находившихся под наблюдением почти шести лет.