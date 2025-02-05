«Два-три года — реалистичный срок для восстановления экономики Газы»

При благоприятном раскладе двух-трех лет хватит для того, чтобы экономика сектора Газа начала нормально функционировать, заявил в интервью «Известиям» глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединtнных Наций (ФАО) Олег Кобяков.
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