«Два-три года — реалистичный срок для восстановления экономики Газы»

При благоприятном раскладе двух-трех лет хватит для того, чтобы экономика сектора Газа начала нормально функционировать, заявил в интервью «Известиям» глава российского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединtнных Наций (ФАО) Олег Кобяков.