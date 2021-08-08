Скотт Карни: Красный рынок. Шокирующее исследование о продаже плоти

«Сноб» публикует отрывок из книги «Красный рынок: как устроена торговля всем, из чего состоит человек», вышедшей в серии «Кругозор Дениса Пескова» в издательстве «Бомбора» Фото: Joyce McCown/Unsplash Фабрика костей Полицейский в рубашке с пятнами пота и саронге в голубую клетку открывает заднюю дверь отжившего свой век индийского джипа Tata Sumo, который служит хранилищем улик в этом деревенском полицейском участке в индийском штате Западная Бенгалия.