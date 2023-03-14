Гвардиола о 5 голах Холанда в матче ЛЧ: «Фантастический парень, огромный талант. Мощь, менталитет – он прирожденный победитель»

Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил талант Эрлинга Холанда после 5 голов в одном матче. «Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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