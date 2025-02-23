❗️🔊По итогам встречи с Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Пентагон не намерен сокращать американское военное присутствие в Польше и рассматривает возможность его усиления.
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❗️🔊По итогам встречи с Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда заявил, что Пентагон не намерен сокращать американское военное присутствие в Польше и рассматривает возможность его усиления.