На Южном Урале задержали силовика, сливавшего данные бойцов СВО украинцам

Инспектор ГИБДД больше полугода отправлял данные участников СВО родственнику с той стороны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 48-летний полицейский в течение восьми месяцев передавал личную информацию своему брату, проживающему на Украине.
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