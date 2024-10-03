Специалисты из РТ помогают готовить школы и детсады Рубежного к отопительному сезону

Специалисты АО «Казэнерго» провели в подшефном РТ городе Рубежное выездное совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, во время которого в том числе определили приоритетное место установки тепловых узлов и состав оборудования школы №2 в городе Рубежное.