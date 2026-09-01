Военные автоинспекторы "Центра" провели акцию "Внимание - дети!" в ДНР

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Личный состав военной автомобильной инспекции группировки войск "Центр" провел в День знаний акцию "Внимание - дети!" в ДНР, напоминая детям и водителям о важности соблюдения правил дорожного движения (ПДД) и безопасного перехода проезжей части.