Военные автоинспекторы "Центра" провели акцию "Внимание - дети!" в ДНР

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Личный состав военной автомобильной инспекции группировки войск "Центр" провел в День знаний акцию "Внимание - дети!" в ДНР, напоминая детям и водителям о важности соблюдения правил дорожного движения (ПДД) и безопасного перехода проезжей части.
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