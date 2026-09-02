Восточная биржа в октябре планирует запустить торги мощностями ЦОДов

Восточная биржа (прежнее название – биржа «Санкт-Петербург») намерена в октябре запустить торги мощностями центров обработки данных (ЦОД), рассказал на Восточном экономическом форуме гендиректор торговой площадки Андрей Салащенко.
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