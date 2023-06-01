Барнаульцы помогли сове сделать такое гнездо, чтобы совёнок больше не выпадал

Инструкцию по изготовлению гнезда пришлось искать в интернете Спасение совёнка / Фото: "Алтайская правда" / Алёна Бережнева Жители Барнаула спасли совёнка, который выпал из гнезда в Ленточном бору и бродил по округе, пишет "Алтайская правда".