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Барнаульцы помогли сове сделать такое гнездо, чтобы совёнок больше не выпадал

Барнаульцы помогли сове сделать такое гнездо, чтобы совёнок больше не выпадал

Инструкцию по изготовлению гнезда пришлось искать в интернете Спасение совёнка / Фото: "Алтайская правда" / Алёна Бережнева Жители Барнаула спасли совёнка, который выпал из гнезда в Ленточном бору и бродил по округе, пишет "Алтайская правда".

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