Певица Кэти Перри полетит в космос

Певица Кэти Перри отправится в космос – она вошла в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard, который запустит компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.
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Певица Кэти Перри отправится в космос – она вошла в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard, который запустит компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.
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