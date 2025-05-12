Bernama: премьер Малайзии с 13 по 16 мая будет в Москве и Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на этой неделе посетит Россию. Его официальный визит запланирован на 13-16 мая, сообщает агентство Bernama со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Тунку Нашрула.
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