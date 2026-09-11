Ученые разработали спрей для сохранения памяти у мышей при Альцгеймере

Ученые создали назальный спрей из внеклеточных везикул, который защищает нейроны и улучшает память у мышей с моделью болезни Альцгеймера.
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