Guardian: лишь 10% европейцев верят в победу Украины

Лишь 10% европейцев верят в то, что в конфликте на Украине сможет одержать победу Киев, в два раза больше европейцев считают, что победит Москва, следует из опроса компаний Datapraxis и YouGov для Европейского совета по международным отношениям, сообщает The Guardian.
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