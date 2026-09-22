Кирилл ОЗИМКО Часть I История как инструмент политики Здесь важно понимать, что прозападное руководство у руля Молдавии переписывает историю не ради самой истории: у этого есть вполне конкретные политические цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Любишь смотреть ...
- В очередь, европе...
- «Любишь смотреть ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым