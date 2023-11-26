Мертвеца в кофте с капюшоном нашли в подвале на Стачек

Тело направлено в морг для установления причины смерти. В субботу в дежурную часть позвонила диспетчер управляющей компании и сообщила о том, что в подвальном помещении дома № 202 по проспекту Стачек обнаружен труп мужчины.
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