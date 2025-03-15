Трейлер по случаю релиза DC: Dark Legion на ПК и смартфонах, но не в России FunPlus и WB Gam...

Трейлер по случаю релиза DC: Dark Legion на ПК и смартфонах, но не в РоссииFunPlus и WB Games выпустили стратегию DC: Dark Legion на ПК, Android и iOS — без русского языка и не в России, — по случаю чего опубликовали традиционный релизный трейлер.
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