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Часов Яр! Резко и сразу на всю громкость: с утра работают штурмовики, техника, авиация с НУРсами и «птицы»

Часов Яр! Резко и сразу на всю громкость: с утра работают штурмовики, техника, авиация с НУРсами и «птицы»

- Сообщается, что активно работают наши штурмовые группы и бронетехника, - информирует ресурс. При этом подчеркивается: несмотря на активную позицию, войска РФ работают на максимально аккуратных действиях – важно сохранить личный состав, свести к минимуму риск ранений штурмовиков при наступлении.

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