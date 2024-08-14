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Owlcat теперь издатель, перенос Replaced, Red Dead Redemption на ПК, анонс Chernobylite 2…

Owlcat теперь издатель, перенос Replaced, Red Dead Redemption на ПК, анонс Chernobylite 2…

Анонсирована Chernobylite 2: Exclusion Zone; создатели Evil Dead: The Game представили RetroRealms: Halloween и RetroRealms: Ash vs Evil Dead; Saber объяснила, почему в кооперативном режиме Warhammer 40,000: Space Marine II нельзя играть вчетвером; популярность Mewgenics резко возросла после того, как в игру добавили способность «аутизм»; Owlcat Games стала .

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