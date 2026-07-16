Калинин: война за Фёдорова на Украине будет серьёзной

Военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин в интервью Общественной службе новостей прокомментировал ситуацию с отставкой министра обороны Украины Михаила Фёдорова и оценил шансы на организацию нового «майдана».
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