Калинин: война за Фёдорова на Украине будет серьёзной

Новости внутренней и внешней политики в России

Военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин в интервью Общественной службе новостей прокомментировал ситуацию с отставкой министра обороны Украины Михаила Фёдорова и оценил шансы на организацию нового «майдана».