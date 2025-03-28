Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Ленин создал государство Украину" - серьёзно?

«Ленин создал государство Украину" - серьёзно?

Под каждым постом про Украину, большевиков, Ленина, Сталина, СВО неизменно появляется человек (возможно, он разный, но выглядит как одинаковый), который вне зависимости от того, что написано в статье, угрюмо долбит своё: «Ленин создал государство Украину».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Эта  тварь  скунсовая  из своры  Ингершлюхи. , а такие  не принимают никаких доводов.
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18 мин.
Владимир Алтайцев
Учи историю  дебил поганый. Калмыки  и буряты  единый  народ по этногенезису , с одним языком  и с одной  религией, кретин.
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16 мин.
Владимир Алтайцев
Ингершлюха, ничего не понимающая  в политике, до  Ленина  была создана  резко антироссийская  УНР. И только твари,типа тебя, поганки бледной, льют помои на  Ленина, благодаря  кот орому  и  ВКП(б)  мы  живём в России, а не в  огрызке  от РИ, что  так желал Запад. А  ты сейчас  топчешься  по памяти наших предков, льёшь на  них помои, на тех, кто спас  Россию  в 17-22 и 41-45  годах.
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12 мин.
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