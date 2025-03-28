Под каждым постом про Украину, большевиков, Ленина, Сталина, СВО неизменно появляется человек (возможно, он разный, но выглядит как одинаковый), который вне зависимости от того, что написано в статье, угрюмо долбит своё: «Ленин создал государство Украину».
«Ленин создал государство Украину" - серьёзно?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Эта тварь скунсовая из своры Ингершлюхи. , а такие не принимают никаких доводов.
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18 мин.
Владимир Алтайцев
Учи историю дебил поганый. Калмыки и буряты единый народ по этногенезису , с одним языком и с одной религией, кретин.
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16 мин.
Владимир Алтайцев
Ингершлюха, ничего не понимающая в политике, до Ленина была создана резко антироссийская УНР. И только твари,типа тебя, поганки бледной, льют помои на Ленина, благодаря кот орому и ВКП(б) мы живём в России, а не в огрызке от РИ, что так желал Запад. А ты сейчас топчешься по памяти наших предков, льёшь на них помои, на тех, кто спас Россию в 17-22 и 41-45 годах.
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12 мин.
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