«Ленин создал государство Украину" - серьёзно?

Владимир Алтайцев

Ингершлюха, ничего не понимающая в политике, до Ленина была создана резко антироссийская УНР. И только твари,типа тебя, поганки бледной, льют помои на Ленина, благодаря кот орому и ВКП(б) мы живём в России, а не в огрызке от РИ, что так желал Запад. А ты сейчас топчешься по памяти наших предков, льёшь на них помои, на тех, кто спас Россию в 17-22 и 41-45 годах.