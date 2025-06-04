Финансист Семов: мошенники за игровую валюту просят у детей фото карты родителей

Мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр. Например, предлагают ребенку за крупную сумму игровой валюты сфотографировать банковскую карту родителей, переслать код из СМС, который придет на смартфон родителей, рассказал "Газете.
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