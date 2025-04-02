80 врачей приехали в Карелию по программе «Земский доктор» в 2024 году

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова для медицинских работников покупают служебное жильё. С 2018 по 2024 год приобретено 164 квартирыФото: Министерство здравоохранения Республики Карелия В Карелии программа «Земский доктор» реализуется с 2012 года, в последние шесть лет мероприятия ….
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