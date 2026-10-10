Банки подвели первые итоги запуска цифрового рубля

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Стало известно, как россияне используют цифровой рубль спустя месяц после массового внедрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым