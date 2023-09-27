Андрей Фурсов: сколько продлится хаос? Рекомендую думающим.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Чтобы хоть что-то уяснить для себя, следует прочитать этот текст очень внимательно два или даже три раза. Затем размышлять. Андрей Фурсов - великий мыслитель, позволяющий представить, каким вероятнее всего будет недалекое будущее. Спасибо его эрудиции и аналитическому уму.
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13 час.
Модест
Просто гениальный анализ! Вот как заставить наших политиков слышать таких умнейших и прозорливых людей?
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9 час.

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