Дипломатическая схватка России и Запада вокруг гарантий безопасности - это многослойный пирог. Речь идёт о выработке новых правил игры в условиях, когда США не являются стопроцентным гегемоном.
Андрей Фурсов: сколько продлится хаос? Рекомендую думающим.
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Чтобы хоть что-то уяснить для себя, следует прочитать этот текст очень внимательно два или даже три раза. Затем размышлять. Андрей Фурсов - великий мыслитель, позволяющий представить, каким вероятнее всего будет недалекое будущее. Спасибо его эрудиции и аналитическому уму.
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13 час.
Модест
Просто гениальный анализ! Вот как заставить наших политиков слышать таких умнейших и прозорливых людей?
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9 час.
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