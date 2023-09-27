Андрей Фурсов: сколько продлится хаос? Рекомендую думающим.

СК

Степан Капуста

Чтобы хоть что-то уяснить для себя, следует прочитать этот текст очень внимательно два или даже три раза. Затем размышлять. Андрей Фурсов - великий мыслитель, позволяющий представить, каким вероятнее всего будет недалекое будущее. Спасибо его эрудиции и аналитическому уму.