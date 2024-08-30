В Германии произошёл взрыв на заводе, производящем ЗРК IRIS-T, которые поставляют на Украину

Издание Bild сообщило, что мощный взрыв произошёл на предприятии по производству взрывчатых веществ германской оборонной компании Diehl Defence в городе Тросдорф (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ.
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