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Наш потерянный мир

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Российская «Рука» насобирает «птичек» ВСУ

Российская «Рука» насобирает «птичек» ВСУ

Специалисты 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» Вооруженных сил России создали наземный робототехнический комплекс (НРТК) РТК-300 «Рука» грузоподъемностью до 40 килограммов.

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