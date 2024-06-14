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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников о рынке труда: спрос на кадры есть во всех отраслях

Андрей Травников о рынке труда: спрос на кадры есть во всех отраслях

При выборе колледжа и конкретной специальности стоит обратить внимание на количество бюджетных мест: чем их больше, тем более востребованы специалисты данного профиля, рассказал в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» губернатор Андрей Травников.

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