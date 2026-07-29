Иллюзорная стабильность

Нефтяной рынок вновь оказался в центре внимания из-за геополитической напряженности, а российский бюджет продолжает получать поддержку от высоких цен на сырье, несмотря на крепкий рубль и снижение экспорта.
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