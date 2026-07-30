Убийцу основателя батальона «Арбат» осудили на 22 года

Вараж Манукян (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ), который был признан виновным по делу о теракте в ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, получил 22 года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.