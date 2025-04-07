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Царьград

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KMZ создаст российские комплектующие для КамАЗ до 2025 года вместо Bosch

KMZ создаст российские комплектующие для КамАЗ до 2025 года вместо Bosch

Военно-промышленный холдинг KMZ начал разработку отечественных комплектующих для КамАЗ, заменяя Bosch и ZF Friedrichshafen.

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