17-летняя девушка оборудовала семь тайников с наркотиками общей массой почти 9 граммов, трое взрослых участников группы сделали 37 тайников с наркотиками весом более 37 граммов.
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