«Взгляд»: военный конфликт в Африке создаёт риск для всей мировой электроники

В Африке вновь обостряется конфликт, который три десятка лет назад привёл к смерти миллионов людей. В последние дни ситуация резко ухудшилась, и это затронуло интересы крупных международных компаний, добывающих в этом регионе ключевые минералы для мировой электроники.
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