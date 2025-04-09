Это что еще за мужик в юбке: депутат Слуцкий попросил Генпрокуратура РФ проверить чтеца на «Тотальном диктанте» в Москве

БлокнотРУ «Тотальный диктант» в московском колледже вызвал настоящий скандал. А причиной невольно (а, может, и сознательно) стал бьюти-блогер Алексей Жидковский.
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