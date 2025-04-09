Медвежий угол
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Медвежий угол

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Это что еще за мужик в юбке: депутат Слуцкий попросил Генпрокуратура РФ проверить чтеца на «Тотальном диктанте» в Москве

Это что еще за мужик в юбке: депутат Слуцкий попросил Генпрокуратура РФ проверить чтеца на «Тотальном диктанте» в Москве

БлокнотРУ «Тотальный диктант» в московском колледже вызвал настоящий скандал. А причиной невольно (а, может, и сознательно) стал бьюти-блогер Алексей Жидковский.

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Комментарии
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HotRS
Блин, я  подумал, что Слуцкий о Карле III, а он о хреннепоймикто.
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4 час.
HotRS
В крайнем случае о Шоне Коннери.
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4 час.
Александр Павлов
Фамилия такая красноречивая,-Жидковский. Жиденький такой жидок. Партийная кличка наверное-Пидор.
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4 час.
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