Иранский генерал: командованию США приходится спешно перебрасывать свои штабы Генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что в результате серии точных атак Ирана.
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Иранский генерал: командованию США приходится спешно перебрасывать свои штабы Генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что в результате серии точных атак Ирана.
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