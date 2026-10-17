Словацкое правительство не будет участвовать в предоставлении очередного европейского кредита Украине, заявил премьер-министр Словакии Робет Фицо 15 октября после встречи с главами правительств стран Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) накануне саммита ЕС в Брюсселе, сообщает пресс-служба словацкого правительства.
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