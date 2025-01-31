Россия наращивает производство дронов С сентября 2024 года противник отмечает устойчивое наращивание количества применяемых ВС РФ дронов для ударов вглубь территории Украины.
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Россия наращивает производство дронов С сентября 2024 года противник отмечает устойчивое наращивание количества применяемых ВС РФ дронов для ударов вглубь территории Украины.
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