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Радимов посоветовал взять в состав ЭСК Владимира Быстрова

Радимов посоветовал взять в состав ЭСК Владимира Быстрова

Тренер назвал комедией работу Мажича в России.Тренер назвал комедией работу Мажича в России.Российский специалист Владислав Радимов, в настоящее время занимающий должность советника гендиректора по развитию молодежного футбола в «Зените», оценил решения ЭСК по матчу «Ростов» — «Урал» (2:2).

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