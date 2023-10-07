Радимов посоветовал взять в состав ЭСК Владимира Быстрова

Тренер назвал комедией работу Мажича в России.Тренер назвал комедией работу Мажича в России.Российский специалист Владислав Радимов, в настоящее время занимающий должность советника гендиректора по развитию молодежного футбола в «Зените», оценил решения ЭСК по матчу «Ростов» — «Урал» (2:2).