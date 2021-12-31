Макс Ферстаппен: Хэмилтон должен остаться в Формуле 1

Макс Ферстаппен: Хэмилтон должен остаться в Формуле 1Red Bull Content Pool / Getty ImagesНовый чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен надеется, что Льюис Хэмилтон придет в себя после поражения в сезоне-2021 и продолжит карьеру в следующем году.