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Макс Ферстаппен: Хэмилтон должен остаться в Формуле 1

Макс Ферстаппен: Хэмилтон должен остаться в Формуле 1

Макс Ферстаппен: Хэмилтон должен остаться в Формуле 1Red Bull Content Pool / Getty ImagesНовый чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен надеется, что Льюис Хэмилтон придет в себя после поражения в сезоне-2021 и продолжит карьеру в следующем году.

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