Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше

В течение нескольких месяцев президент Азербайджана демонстрировал крайне агрессивное поведение по отношению к России.
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