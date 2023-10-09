Более 8,5 млн рублей сэкономили в сентябре пассажиры общественного транспорта Нижегородской области при оплате проезда картой «Мир»

Более 8,5 млн рублей сэкономили в сентябре пассажиры общественного транспорта региона, расплачиваясь за поездки пластиковой «Картой жителя Нижегородской области» на базе платежной системы «Мир» и другими картами «Мир», загруженными в смартфон.