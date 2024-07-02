Лавров провел встречу с главой администрации президента Белоруссии

t.me/Посольство Беларуси в России Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, покинувший пост посла республики в России, встретился 1 июля с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по случаю завершения своей миссии в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии