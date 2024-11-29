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Китайский парадокс: ученые выяснили, что среди бизнесменов больше троечников, чем отличников

Китайский парадокс: ученые выяснили, что среди бизнесменов больше троечников, чем отличников

В эпоху, когда карьера по найму часто воспринимается как наиболее предсказуемая стезя, исследование Центра по изучению китайской экономики при Стэнфордском университете проливает свет на то, как академические успехи влияют на стремление к предпринимательству в Китае.

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Комментарии
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Василий Васильев
Думаю, здесь важна склонность к риску. Более умные отличники рассчитывают всё и не готовы рисковать даже при минимальном риске. А троечники &quot;не заморачиваются&quot;. В силу отсутствия способности детально рассчитывать риски или &quot;пофигисткого&quot; отношения к возможным рискам. А в бизнесе, тем более успешном, риск - важное условие.
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