Китайский парадокс: ученые выяснили, что среди бизнесменов больше троечников, чем отличников

В эпоху, когда карьера по найму часто воспринимается как наиболее предсказуемая стезя, исследование Центра по изучению китайской экономики при Стэнфордском университете проливает свет на то, как академические успехи влияют на стремление к предпринимательству в Китае.
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