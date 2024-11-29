Китайский парадокс: ученые выяснили, что среди бизнесменов больше троечников, чем отличников

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Василий Васильев

Думаю, здесь важна склонность к риску. Более умные отличники рассчитывают всё и не готовы рисковать даже при минимальном риске. А троечники "не заморачиваются". В силу отсутствия способности детально рассчитывать риски или "пофигисткого" отношения к возможным рискам. А в бизнесе, тем более успешном, риск - важное условие.